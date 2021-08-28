桃園市長鄭文燦28日前往桃園觀音林家古厝參與糖葫蘆DIY體驗活動。（桃園新聞處提供／蕭靈璽桃園傳真）

隨著2021年以「泰迪樂活熊」為主題的桃園蓮花季29日落幕，桃園市政府副秘書長邱俊銘指出，為延續蓮花季的熱潮，將整合休閒農業區域內各農場及餐廳，搭配農業生產舉辦「桃園萬聖南瓜節」，並搭配市府於10月底即將於青埔盛大開展的「桃園萬聖城」活動共同推出。

2021桃園蓮花季自7日開展至29日即將落幕，鄭文燦表示，今年蓮花季以「泰迪樂活熊」為主題，且蓮田主會場有7公頃，為因應疫情管制，市府特別推動小型化、多點分散的豐富活動，包含蓮花盆栽展覽、大王蓮、農事體驗等，並預告接下來將搭配桃園萬聖城活動辦理「桃園萬聖南瓜節」，共同推廣桃園觀光魅力。

鄭文燦表示，桃園蓮花季已邁入第23年，為希望吸引更多年輕朋友參與，規劃了結合美食、裝置藝術、DIY體驗、文化表演等多元活動，並搭配自行車道路線，並指出蓮花季，已成功獲得年輕族群的喜愛，且非常適合家庭旅遊，呼籲民眾把握29日最後機會前往。

此外，鄭文燦提到，好市券第1期將針對市場及夜市消費使用，第2期則將擴大至休閒農場及觀光工廠，第3期會搭配中央振興券，將200元振興券加碼換成4張100元好市券，強調金額加倍、面額縮小，變得更好用，並指出，市府將與悠遊卡、一卡通及第一銀行市民卡合作，辦理5千變6千的抽獎活動，鄭說，相關振興政策會滾動執行到年底，以帶動桃園各行業的消費人潮。