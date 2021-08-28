南韓媒體《每日北韓》（Daily NK）日本版28日報導，消息人士指出，北韓最高領導人金正恩5月在接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗後，出現高燒、嘔吐等強烈副作用，在不得已之下只好接受休養，才會在5月時「神隱」一個月。

北韓內部消息人士告訴《每日北韓》，金正恩與100多名北韓高官皆在5月時接種新冠肺炎疫苗，但之後卻出現強烈副作用，包括發高燒、嘔吐等，不得不靜養一段時間，才導致他自5月至6月期間有約1個月未在公共場合出現。

《每日北韓》認為，金正恩會冒副作用的風險接種疫苗，是因為在北韓經濟困難之下，希望促成與中國大陸國家主席習近平之間的會談；且若條件許可，也有與美國重啟對話的可能性。

目前還不清楚金正恩當時接種何種廠牌的疫苗，不過《每日北韓》指出，北韓原本預定自疫苗全球取得機制（COVAX）取得約200萬劑的英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）製AZ疫苗，但因擔心副作用而拒絕，目前還在爭取其他廠牌的疫苗；不過據稱中國大陸今年初曾向北韓提供一批「國藥集團」（Sinopharm）的新冠肺炎疫苗。

先前曾傳出北韓的一名60多歲經濟部門高官，5月在注射中國大陸製藥品「輔羧酶」（cocarboxylase）後不久死亡，導致金正恩曾下令禁用大陸藥品和疫苗；目前仍不清楚此消息和金正恩接種疫苗後出現副作用的傳言是否有關。