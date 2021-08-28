Dcard上有大學生翻出蔡英文7月線上報告承諾「大學生不可以比其他族群晚打疫苗」，如今卻被放生，要求總統出來面對。(圖／Dcard)

BNT疫苗今天(28日)下午2點開放登記，但僅有12至17歲學生可優先施打，加上陳時中宣布BNT施打對象18歲優先排除，讓不少大學生憤怒不已，直呼自己成為疫苗孤兒，更嗆聲總統蔡英文出來面對。

BNT疫苗抵台後，衛福部長陳時中表示12歲至17歲規劃以校園集中接種或地方衛生局、合約醫院診所施打，不需納入登記意願，18歲則必須登記，被踢出優先施打名單，19歲更是沒有任何疫苗可打。

消息傳出後，《Dcard》上許多大學生紛紛發難，大嘆自己被政府放生，成為疫苗孤兒，實在很心涼：「大學生就不是學生？沒有群聚風險？」、「到時候染疫又要怪我們趴趴走」、「看完記者會心已死」、「再過半個月就開學了，我們大學新鮮人該怎麼辦」、「之前疫苗缺貨我忍了，整天罵雙北我也忍，3+11還忍得住，現在疫苗沒得打我忍不了，我們是被拋棄就對了」。更有人翻出蔡英文7月線上訪談時承諾的「大學生不可以晚於其他族群施打疫苗」，痛罵「我們被妳忘記了嗎」、「妳的承諾呢？」、「投票我們頭，稅我們繳，然後被12到18歲插隊？」、「票拿到手，說過什麼就忘了」。

陳時中今天疫情記者會上被問到此問題時，表示18歲以上都能打AZ、莫德納，BNT也開放18歲以上預約，「只是還沒排到而已」，更稱BNT優先施打剃除18歲族群，做出這個決策「我也很痛苦」，每個年齡層有不同需求。