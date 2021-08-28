安卓（Android）系統在行動裝置軟體佔主導地位，谷歌（Google）的操作系統支援除了蘋果以外的手機品牌，但安卓用戶可能會因為什麼原因而跳槽，改用其他操作系統呢？有外媒發布民調邀請網友投票，共有2.4萬網友參與，分別以「谷歌像IOS一樣封閉生態」和「有更好的操作系統」高票獲選為跳槽主因。

封閉系統的IOS和開放性的安卓作業系統，各自都有自己的擁護者，外媒《AndroidAuthority》發布民調，邀請網友投票「可能離開Android」的原因，其中以「谷歌像IOS封閉系統」和「有更好的操作系統選項」分別獲得27.7%和24.6%佔比的票，成為網友最關注的2項。

此外，有18.9%的網友擔心，更新後會變成付費功能；也有少部分網友擔憂「缺乏創新」、「不被主流廠商採用」等原因，但令人意外的是，即便是谷歌出售安卓系統，網友對安卓的熱忱依舊不變，僅6.6%的網友會因此而跳槽。

另外也有許多網友有其他見解，「如果IOS跟安卓系統有相同的自由度，如傳檔、不必透過iTunes等應用程式，屆時我會考慮使用IOS」、「只有谷歌停產Pixels手機，我才會買iPhone」。

總之，就短期來看，網友所預想的事情暫時還不會發生，谷歌也沒有跡象顯示，將和IOS一樣封閉，而一些系統接連被開發，但始終沒有一款如安卓系統一樣符合受大眾喜愛。