為造福未來主人翁，國際同濟會台灣總會第47屆桃園區28日特別桃園市政府具交換、展示玩具及書籍收納櫃、可播放活動宣傳影片之大面電視以及媽咪哺乳空間等多元設計的行動玩具車，讓玩具資源有機會走進桃園市大街小巷，散播歡樂散播愛。

以「關懷兒童，無遠弗屆」為宗旨的國際同濟會本於造福未來主人翁，奉獻利他之精神號召各分會全體會員於28日共同捐贈桃園市政府行動玩具車2輛，及捐血車1輛，桃園市長鄭文燦表示，行動玩具車可減少城鄉文化落差，捐血車可增加更多捐血量，強調感謝同濟會台灣總會展現愛的力量、善的循環，讓台灣更好。

日前市府大力推動桃園市圖書館計畫，鄭文燦表示，目前已增建完成15個圖書分館，後續還有10個分館待完成，並指出，位於八德大湳森林公園的兒童玩具圖書館已於4月4日兒童節啟用，更進一步表示透過行動玩具車可以將資源巡迴到更多社區，進行親子共學的活動，讓每個孩子都有機會體驗玩具及閱讀的樂趣，獲得更多啟發。

鄭文燦提到，新竹捐血中心的血液安全存量為7天以上，然而疫情期間常常只有3到4天，市府也持續透過增加固定捐血亭及無動力環保捐血車的方式，希望能提高市民的捐血意願，並指出此次捐贈的新型捐血車擁有寬敞友善的空間，能讓民眾捐血時放鬆心情，相信能增加更多熱血愛心。

桃園市立圖書館館長唐連成表示，所獲贈的行動玩具車，內裝包括裝載交換、展示之玩具及書籍收納櫃、可播放活動宣傳影片之大面電視，以及可提供媽咪哺乳之隱蔽空間，車外更提供桌椅、地墊與車邊帳，讓孩童體驗玩具的場域可以更加寬闊，唐連成說，未來行動玩具車將巡迴國小、幼兒園、社區聚點和偏鄉地區，將歡樂帶到社區鄰里。