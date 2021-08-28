「憲哥」吳宗憲28日和離婚5年的王世均、洪曉蕾出席電商活動，歡慶紅藜果膠在3個月創下6億元業績。憲哥受訪時突不滿金曲獎將年度歌曲頒給盧廣仲唱的〈刻在我心底的名字〉，質疑這首歌不是原創，並現場哼起西洋老歌〈Reality〉。對此，盧廣仲所屬添翼創越工作室28日回應：「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝。」

吳宗憲其實之前早在直播中抱怨過〈刻在我心底的名字〉的旋律似曾相似，他今天說以前在民歌西餐廳演唱過無數遍〈Reality〉，一聽到〈刻在我心底的名字〉馬上產生聯想，表示：「一首抄襲的歌，然後台灣的評審給他年度最佳歌曲，上面寫的是原創。」怒轟音樂人不能連這種基本概念都不懂。不過，去年也有網友直指兩首歌在副歌旋律上雷同，吳宗憲稱知道自己是第1個公開提出質疑的人，只有他敢講真話。

吳宗憲今日與王世均、洪曉蕾為電商活動宣傳。(羅永銘攝)

此外，憲哥的女兒Sandy（吳姍儒）日前透露打算經營電商，將出售「無聊咖啡」店面，當場驚訝說不知情，吳宗憲想起當年用8600萬元買下「無聊咖啡」店址，經營「惡魔島」餐廳，王世均也是合夥人之一，聽到女兒打算以市值5億出售，當場開玩笑直呼「女兒賊」。憲哥也說未來不想再投資實體店面，公司已籌備旅宿業，將在宜蘭開新飯店，瞄準國旅市場。