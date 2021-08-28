NBA今夏最值得注目的就是球員轉隊了，能看到許多球隊紛紛補強陣容，大牌球星也各自去了新東家，讓球迷們都非常期待新球季的到來。不過除了球員轉隊消息，NBA球星在休賽期做了什麼也是一大焦點，有的人持續進行訓練，有的則是輕鬆度假、談戀愛等等。

Jimmy Butler when he sees that Rachel Nichols got fired pic.twitter.com/Z4RKRA9bLN — NBA Memes (@NBAMemes) August 25 2021

今天NBA場外就傳出了一則八卦新聞，《ESPN》知名女記者瑞秋妮可斯(Rachel Nichols)被傳出與小16歲的熱火球星吉米巴特勒(Jimmy Butler)有「不正當關係」，或許他們正在交往，或僅僅是床伴都有可能，而這已不是瑞秋妮可斯的首次緋聞。

她此前向朋友抱怨她黑人女同事泰勒(Maria Taylor)，靠膚色搶她的工作，這段話也被媒體爆出來，接著ESPN因此取消了瑞秋妮可斯所有節目，她多年的好形象也付之一炬，讓外界對她產生不一樣的觀感。沒想到最近又被爆料與吉米巴特勒有一腿。

不少網友知道瑞秋妮可斯的這些消息後都開始大肆嘲諷，網友做了一些梗圖來調侃被業界封殺的瑞秋妮可斯，其中就與吉米巴特勒有關，代表他們之間真的不單純，另外在今年6月灰狼對決熱火時，唐斯(Karl-Anthony Towns)曾與吉米巴特勒起口角，他嗆對方說：「打電話給瑞秋妮可斯吧！」

KAT telling Jimmy Butler “Call Rachel Nichols” hits different now pic.twitter.com/2n7hwgz8eC — . (@_Brandyn2) July 6 2021

從上述案例都證明事情不單純，但目前媒體並沒捕捉到他們有特殊關係的另外證據，所以一切暫時都是猜測。瑞秋妮可斯已為NBA工作多年，是ESPN的知名記者兼主持人，其中她最著名的節目就是《The Jump》，在節目中她會與球評一起討論NBA賽事與聯盟相關新聞報導，不過節目在今夏被撤掉。