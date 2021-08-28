交通部長王國材28日前往桃園機場，視察南跑道道面刨鋪完工情形，及台帛旅遊泡泡防疫清消作業，並對於機場公司在疫情期間的工作成果表示肯定。

王國材在民航局長兼機場公司董事長林國顯及總經理但昭璧陪同下，視察05R／23L南跑道刨鋪情形。機場公司表示，南跑道整建除瀝青混凝土加鋪外，還參考國際標竿機場經驗，針對負荷較高之4條入口滑行道，及跑道兩端各100公尺長進行剛性道面重建，以因應航機停煞扭轉時對道面負荷，並降低未來維護頻率大幅提升跑道使用效益。

王國材當場透過無線電呼叫控制中心，開啟地面燈光，並廣播慰勉機場空側作業人員，感謝達成任務的努力與辛勞。

有鑑於Delta變種病毒造成邊境防疫壓力，王國材也檢視機場防疫清消作業，和台帛旅遊泡泡入出境動線，他也肯定機場公司一年多來嚴守國門阻絕疫情於境外，並期勉機場全體同仁持續落實中央「邊境嚴防」政策，確保所有旅客及機場工作人員的健康。

由於視察行程並未開放媒體隨行採訪，王國才一行傍晚抵達機場後約停留1小時，視察結束後才由機場公司在晚間發布新聞稿說明視察內容。