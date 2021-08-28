挪威導演班雅明李（Benjamin Ree）執導紀錄片《女畫家與偷畫賊》，講述1個發生在挪威的真實故事，不過因為劇情發展驚人，讓導演一拍就是3年，從原先的10分鐘短片變成106分鐘長片，不僅獲選奧斯卡最佳紀錄片15強，日前更在「挪威奧斯卡」阿曼達獎（Amandas）上，打破19年來紀錄，強壓劇情片，抱走最佳影片大獎，是繼2002年將最佳影片頒給同志紀錄片《父親的衣櫃》（All About My Father）後又一創舉，也被《綜藝報》大讚是「今年最戲劇化的電影」。

該片拍攝起源於2016年奧斯陸發生的「諾貝爾藝廊」盜畫案。1位名不見經傳的捷克女畫家芭博拉潔西科娃（Barbora Kysilkova）有2幅畫作遭竊，這位名叫卡爾貝提爾諾德蘭（Karl-Bertil Nordland）的小偷很快被逮捕，並被判75天監禁，但他的盜畫動機竟是因為它們太美了，意外觸動女畫家，直呼「想為他作畫」，畫家與竊賊竟然產生情愫，此事看似悖德卻其實藏有動人隱情，讓導演班雅明李決定拍下這段看似不可能的親密關係。值得一提的是，女畫家與偷畫賊至今依然友誼長存，偷畫賊更痛改前非，念書向上成為全球名人。

《女畫家與偷畫賊》勇奪日舞影展等11座國際影展大獎，更榮登美國爛番茄100％滿分好評，版權狂賣全球45個地區，被形容「連編劇都寫不出來」，今年5月在台上映時，因為遭逢疫情升三級警戒，戲院暫停營業，台北甚至上映1天即被迫下片，卻因電影好口碑榮登藝術影院「首日新片票房冠軍」。目前台灣疫控制穩定，觀眾開始回流戲院，該片也將於9月10日重返大銀幕。