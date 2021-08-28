公費疫苗預約平台今天下午起開放BNT疫苗意願登記，指揮中心公布今日截至下午5點，全國意願登記完成BNT疫苗意願登記總計達到197萬多人。國民黨台南市議員謝龍介表示，大家對BNT疫苗會這麼期待，與蔡政府行政團隊和疫情指揮中心在處理疫苗施打方式荒腔走板有關，不少人非常失望。此外，前民進黨立委郭正亮也對此表達看法。

前民進黨立委 郭正亮。(圖/本報資料照)

駐德代表謝志偉今（28）日在臉書指出，他過去與郭正亮及游盈隆同為東吳大學的教授，但郭正亮不再像當年捍衛台灣價值，還淪落到必須靠說謊或造謠來迎合同溫層。

謝龍介今(28日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，自己今天也登記BNT疫苗，從今天民眾對BNT疫苗熱烈登記的狀況不難看出，大家對蔡政府行政團隊和指揮中心疫苗政策相當的失望，所以對BNT的期待值特別高。

不過，他話鋒一轉，談及謝志偉痛批郭正亮，謝龍介仗義執言回嗆，這就是「賭博間被人抓到」，他痛批，蔡政府一路擋民間買BNT疫苗，擋到最後，民間企業和慈善團體買到疫苗、也催到貨，竟然只想要割稻尾，郭正亮只是把這件事戳破，不料他們「見笑轉生氣」，現在還回過來反咬郭正亮。

郭正亮則說，謝龍介前述分析，用台語說法就是「要贏賭又要贏話」，要全部都贏，世界上哪有這種事。