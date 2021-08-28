新北市一位41歲男子於昨（27日）接種高端疫苗後，身體出現血栓反應，緊急住院治療，懷疑自己是首起血栓個案。(摘自爆料公社官方粉專)

新北市一位41歲男子27日接種高端疫苗後，疑似出現血栓情形，急診抽血發現血栓數值高達2700多。(摘自爆料公社官方粉專)

第六輪公費疫苗已於本周23日正式開打國產高端疫苗，新北市一位41歲男子於昨（27日）接種高端疫苗後，身體出現血栓反應，緊急住院治療，懷疑自己是首起血栓個案，但聯絡1922卻沒有下文。

該名男子在臉書社團「爆料公社官方粉專」表示，27日他到新北永和耕莘醫院接種高端疫苗，隨後出現身體不適，疑似出現血栓情形，急診抽血發現血栓數值高達2700多，參考正常值應該低於500以下，於是被緊急轉診到雙和醫院觀察。

對此，男子指出，目前還在醫院中，有在服藥治療，「可能也是台灣第一個出現血栓的人，打1922也不理。」

針對有民眾施打高端疫苗後出現血栓而被送往急診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午回應，「目前還沒接獲相關消息，會再確認。」據指揮中心公布資訊，截至昨日傍晚累計5例接種高端疫苗死亡通報，新北衛生局28日再增一例40多歲猝死個案，莊人祥說，若加上這名案例，高端疫苗死亡通報人數則累計6人。

男子接種高端疫苗後，抽血出現血栓情形，被緊急轉診到雙和醫院觀察。(摘自爆料公社官方粉專)

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