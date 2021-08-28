鬱悶的防疫心情就該靠大口吃來化解！週末炸雞俱樂部、肯德基皆推出全新口味的聯名炸雞套餐，而美國炸雞名店 Hotties Fried Chicken則不畏疫情考驗，強勢進軍台灣，以多樣化的炸雞及炸物選擇，一次滿足美式速食控的心。

▍1.週末炸雞俱樂部

不畏疫情考驗，以快閃出名，一周只開3天的「週末炸雞俱樂部」，自6月19日起在通化夜市旁開設第一家炸雞專賣店，沒有華麗的裝潢，卻吃得到最用心的炸雞。在內用需求回溫之際，特別與台北超人氣酒吧「無向 Bar Without」、「To Infinity and Beyond」聯名，推出限量500份的雙人炸雞漢堡套餐「REDBOX1.0」。

以快閃出名，一周只開3天的「週末炸雞俱樂部」，自6月19日起在通化夜市旁開設第一家炸雞專賣店。（圖／楊婕安攝）

「REDBOX1.0」高調的紅白設計外盒，印有搶眼逗趣的雞Logo，乍看之下酷似潮流鞋款，一打開竟能看到招牌的週末炸雞堡、口感多汁鮮嫩的炸雞、專屬辣醬及小菜配料，在炸雞的調味方面，主廚驚喜透露，「本次嘗試搭配多種香料去做出變化，讓炸雞吃起來多了點南洋風味，口感也更豐富有層次，很適合搭配火炬薑酸甜醬一起入口。」值得一提的是，主廚更加碼推薦內附的櫻花蝦黃金泡菜、木燻奶油玉米，可依照個人喜好自由搭配，不僅解膩又有飽足感。

「REDBOX1.0」高調的紅白設計外盒，一打開竟放著招牌的週末炸雞堡、炸雞、專屬辣醬及小菜配料。（圖／楊婕安攝）

吃炸雞就是要配啤酒，在這波聯名中，「無向 Bar Without」推出甘蔗配金桔的調飲，酸甜又清新；「To Infinity and Beyond」則以熱帶水果搭配玉蘭花，適合喜愛花香口感的人。身為專業炸雞控，更不能錯過潮流感十足的周邊紀念品，店內有限量販售多款經典聯名T恤、臺虎聯名啤酒，讓人吃喝血拼一次滿足。

▍2.肯德基

以炸雞闖出高人氣的速食品牌肯德基，每季都會推出翻玩各種口味新奇的炸雞，看準台灣人無辣不歡的飲食喜好，今夏首度攜手王品旗下麻辣鍋名店「青花驕」跨界合作，推出期間限定「青花椒香麻脆雞」，以道地的青花椒與多種辛香料熬煮醬汁，搭配經典咔啦脆雞，大口咬下可以吃到鮮嫩肉質與香麻帶勁的醬汁完美融合，每吃一口，彷彿像在大啖麻辣鍋。

期間限定的「Chiffle雞米花甜筒」（左）與「青花椒香麻脆雞」（右）。（圖／品牌提供）

除了口感過癮的青花椒香麻脆雞，近日更推出期間限定「Chiffle雞米花甜筒」，以Chicken X Waffle的概念，選用外型酷似加油棒的酥脆甜筒，尺寸比一般甜筒更巨大，裝滿鮮嫩多汁的雞米花，淋上香辣煙燻風味醬汁，再撒上奶油香酥的雪花片，一口咬下，除了香酥脆皮超耐吃，更有微辣的煙燻醬在嘴裡散開，越吃越開胃，同時搭配潮流感十足的手拿包裝，讓人視覺和味覺都充滿驚喜。

▍3.Hotties Fried Chicken

來自美國西岸的炸雞品牌 Hotties Fried Chicken，近日在國父紀念館周邊設立首間分店，霸氣推出4款套餐，分別以招牌的美式辣爹炸雞堡、辣爹炸雞胸、腿排加棒腿互相搭配，附上肯瓊波浪薯條及飲料，也有單點類的炸雞墨西哥捲、起士通心粉及炸雞柳球等，讓美式速食控光看菜單就陷入瘋狂狀態。

在挑完炸物後，店家更提供從「不辣」到「超辣」6種辣度，嗜辣者可大膽挑戰魔鬼辣椒、死神辣椒，必定能獲得滿足。而在醬料選擇方面也很多元，有辣爹特調醬、牧場沙拉醬、蜂蜜芥末醬、是拉差美乃滋、煙燻杏桃酸甜醬、糖醋蜜梅醬，可自由混搭。