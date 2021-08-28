根據媒體一份最新民調，是針對總統蔡英文、新北市長侯友宜等人進行8月信任指數調查，其中總統蔡英文的信任指數為52.0，比6月信任指數相比，增加了5趴。匯流新聞網政治中心主任何豪毅對此質疑，為什麼蔡英文還有增加5趴的空間？

《美麗島電子報》公布8月信任指數調查(與6月比較)：新北市長侯友宜為74.1(+1.7)、副總統賴清德為60.4(+1.2)、桃園市長鄭文燦59.9(+1.9)、總統蔡英文52.0(+5.0)、台北市長柯文哲49.2(-6.7)。

何豪毅28日在政論節目《新聞大白話》中表示，該民調針對新北市長侯友宜、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦、總統蔡英文、台北市長柯文哲進行8月信任指數調查，何豪毅認為，信任指數的部分，其實就跟人的誠信度有關，為什麼蔡英文還有加5趴的空間？這也讓他對這個民調有點懷疑。

另外該民調也針對「誰最適合擔任下一屆總統？」進行調查，副總統賴清德以25.1％拔得頭籌，新北市長侯友宜則以22.9％緊追其後，其他依序為台北市長柯文哲15.9％、桃園市長鄭文燦8.4％、前新北市長朱立倫5.9％。何豪毅對此表示，看民調就跟辦案一樣，有一個重點非常重要，就是除了要看出現在上面的東西，還要看該在沒有在的東西。