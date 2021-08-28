《霧中》直搗男色三溫暖，剖析肉體交疊下的愛與慾。（北影提供）

台北電影節自2018年起，以清晰策展的思維年度性地為觀眾推介XR作品，是台灣北部唯一持續關注XR發展的影展。28日公布「XR全浸界」單元片單，總計10部最新虛擬實境的影像作品。包括蔡明亮擔任主角的《大師狂想曲：蔡明亮》以動態立體補捉的技術由蔡明亮親自帶你回溯創作源起，還有甫入選2021威尼斯影展特別選映單元的周東彥話題作《霧中》（In the Mist）直搗男色三溫暖，剖析肉體交疊下的愛與慾。

《大師狂想曲》系列從國際大師級導演的親身經歷出發，講述每位導演創作的背後不為人知、未能實現的故事。首集聚焦美國類型電影大師阿貝爾費拉拉未能完成的大作，今年台北電影節力邀第2集《大師狂想曲：蔡明亮》於影展放映，本作品以導演蔡明亮的童年往事切入，敘說關於疼愛自己的外公、外婆，及小時候在馬來西亞古晉生活時，那段自在、美好卻又令人惆悵的回憶，入圍美國翠貝卡影展VR競賽單元獎項；而首映即引發熱議、一票難求的周東彥《霧中》，邀請觀眾走入三溫暖，以第一人稱視角直視男同志晦暗不明的愛慾性，剝開肉體層疊的慾望，大膽的影像在虛擬實境中無可迴避直逼而來，周東彥認為「XR不僅僅是把現實呈現，更能凝結時空，以及帶你進入別人夢中與不可能到達的地方」。

另外， 還有拿下威尼斯影展VR最佳評審團大獎的《家中的劊子手》（The Hangman at Home）；分別重建再教育營和二戰集中營回憶的《我在再教育營的日子》（Reeducated）和《應許之諾》（A Promise Kept）等當代最受矚目的互動式與VR360作品。選片人羅心彤表示「XR技術讓我們用不同的方式更接近故事，體會關於記憶、關係、以及人性的樣貌。故事一再被敘說，但有了新的敘事方法，鼓勵觀眾用自己的觀點和角度，找到屬於自己的共鳴，觀看的過程，就也成為創作的延伸」。

「XR全浸界」9月24日至26日、10月1日至3日於松山文創園區藝巷空間放映，2週末限時限量開放觀影。「2021第23屆台北電影節」將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，單場早鳥票將於9月13日中午12點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣，各項活動則將視疫情變化，進行滾動式調整。