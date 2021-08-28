網紅「FBI帥哥」鄧佳華日前通過日月光集團筆試，但入職後未通過術科考試，僅待1周就離職；鄧日前私下透露有名日月光員工曾在臉書爆料，其實術科考試未通過仍可調至其他部門，但鄧當時詢問公司，對方卻說沒有職缺，要他直接寫離職單，他更懷疑公司2次測驗都只考他1人，離職內幕被一一爆出。

鄧佳華上週意氣風發曬出日月光員工證，宣告從新竹物流轉行到日月光擔任作業員，稱會待「至少三年以上」，不過25日卻傳出離職消息，鄧佳華事後坦言，沒通過入職第三天的術課考試「用鑷子夾細線3分鐘內穿3個小孔」沒過關被刷下來，已於23日離職，他說本來想隱瞞3年以上，但媒體紛紛聯繫，不得不做出正面回應。

臉書「靠北日月光2.0」有篇貼文指出，1名員工也未過穿線，卻配調到另個站點，至今已工作半年。（翻攝自臉書）

《中時新聞網》進一步詢問鄧佳華當下心情，他坦言「心情滿難過的」，至於被問到對未來有何打算？鄧指出離職當天已有投履歷到竹科，未來求職方向仍以作業員或服務業為主，「我會加油的」。據ETtoday報導，鄧佳華表示臉書「靠北日月光2.0」有篇貼文指出，1名員工也未過穿線，卻配調到另個站點，至今已工作半年。

據ETtoday報導，鄧佳華說，他當時離職時有問過公司其他部門是否缺人，對方說沒有，並要求他直接填離職單，他說第1天考術科時就未通過，被公司安排到第3天再考1次仍未通過，並直言自己觀察到公司2次測驗應該都只考他而已，不過後來又說工廠機台很多，不太清楚他人狀況；而外傳公司人事部被高層罵，鄧則說沒有聽說此事。