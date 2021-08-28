大陸一線女星趙薇以電視劇《還珠格格》小燕子一角紅遍兩岸三地，與富商老公黃有龍政商關係良好，和阿里巴巴創辦人馬雲也有著好交情，日前驚傳她主演影視作品在一夜之間被多個影視平台全下架，本人至今沒有任何音訊，消息震驚大陸演藝圈，更引發趙薇被封殺諸多揣測。

隨著趙薇一夜之間與老公消失的無影無蹤，更有大陸網友在論壇爆料，指趙薇好像連夜跑路，包機逃往法國的波爾多，「我朋友就在波爾多，他得到消息去機場看到趙薇了。」

爆料網友言之鑿鑿，還說趙薇的飛機是法國時間27號凌晨2點20分到機場的，還要大家可以去機場網站查一下時間表，這個時間是沒有航班入場的，所以只能是跑路專用包機。網友還說他的朋友親眼看到趙薇到機場後，上了一台豐田轎車，行車速度之快，更是讓朋友感嘆「除了周杰倫的86，我沒見過這麼快的豐田……」。

大陸京圈導演戎震亦在微博轉發這篇爆料文，寫下「尚未證實，有待時間驗證。去法國也沒用啊…最終目的地是瑞士？摩納哥？馬爾他？梵蒂岡？列支敦斯登？跑多快都沒用的…」，但他的友人卻留言說「戎導，應該真的。群裡一個搞公關的說晚上收到的消息」。

早前大陸資深女星袁立也爆料，趙薇一夜之間消失，圈內人包括她的天后好友，無人能聯絡的上她，大家只知道趙薇出事了，卻沒人知道她到底發生何事，僅能推測趙薇犯的不是演藝圈的事。

巧的是，大陸官媒央視今(28日)發聲談娛樂圈應該是什麼樣？其中一席話「觀眾需要優質藝人。任何行業的從業人員都要遵循應有的職業道德規範。高品質的作品，應該成為娛樂圈的行動方向。要建設風清氣正的文藝生態，必須先除掉那些不守藝德的『亂草』。有法律約束，有大眾監督，有制度規範，對失德藝人零容忍，對整頓亂象動真格，才是對娛樂圈的真保護，才是對觀眾的真尊重」也被認為在暗指趙薇事件。