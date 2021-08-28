李國毅和吳以涵對戲。華視、CATCHPLAY＋提供

知名舞蹈家許芳宜首度獻出電視處女秀。華視提供

李國毅和楊麗音對戲。華視提供

天心的角色浪漫，活在自己的世界裡。華視提供

天心的演出有別於以往。華視提供

台式新喜劇《俗女養成記2》將播出的新集數中有3位新卡司加盟，包括飾演嘉玲表姊「洪育萱」的天心，以及飾演小嘉玲的家教「何老師」李國毅，另一位就是國際知名舞蹈家許芳宜，角色神秘。

國際知名舞蹈家許芳宜首次電視劇處女秀獻給《俗女2》，談到合作機緣，導演嚴藝文坦言：「芳宜老師是我們心中女神，從未想過會找她演出這角色，感謝竹昇特別推薦牽線才有這樣的機緣，她是我們的秘密武器」。

嚴藝文也透露許芳宜演出時神情專注，即使在演出中換鏡位也依舊投入角色中，沒有放鬆時刻，「每一次從現場拍攝螢幕中看老師的演出都很感動，相信觀眾看到她的演出也會覺得很驚艷」。

李國毅談到這次加盟演出主要是他自己是俗女迷，最喜歡謝盈萱飾演「陳嘉玲」，「謝盈萱的詮釋讓觀眾感到輕鬆幽默，卻又能讓人反思人生，不愧是劇場女神兼金馬影后」。劇中李國毅和吳以涵、楊麗音有許多對手戲，他透露最後一場和楊麗音的單獨對戲讓他難忘，「聽著麗音姊的娓娓道來，不自覺地眼淚就掉下來，感受到她滿滿能量讓我衷心佩服，也從中學到更多表演的想法」。

同樣身為俗女迷的天心，回想當初演出時，笑說：「連導演嚴藝文都說演我自己就好，其實很困惑，我是這樣嗎？ 我只承認顏值和洪育萱一樣，其他三三八八的部分，我都不承認喔。」回歸討論角色的特質與個性，天心透露「洪育萱」的世界很浪漫、不切實際，是活在自己世界且不食人間煙火的女人，這一點和她不像，表示自己比較實際且理性。

對於《俗女2》開出破3望4的好成績，被問及如果收視再攀高峰是否要加入陳家人一同換學生制服慶功的行列，天心不忘積極催收視：「我想大家都很期待我穿制服的樣子吧，那就要鎖定《俗女2》。」

《俗女2》本周日節目播完後將舉辦「第四帖映後直播」，導演陳長綸、嚴藝文，及演員謝盈萱、天心、李國毅將上線與粉絲互動。