就在台灣時間8月26日晚上，葡萄牙足球巨星C.羅納度(Cristiano Ronaldo)重返英超曼聯，正式離開義甲尤文圖斯，此消息是繼球王梅西(Lionel Messi)加盟巴黎聖日耳曼後足壇最大震撼彈，讓全世界球迷都陷入瘋狂，C羅回到老東家想必也讓曼聯球迷為之振奮。

而其實C羅原本最有可能去的球隊是曼城，前幾天媒體都爭相報導他將離開尤文加盟曼城的消息，不過曼聯在最緊要關頭殺出程咬金，將這位昔日球星搶回來，對曼城來說無疑是悲劇，因為他們此前也努力爭奪熱刺球星肯恩(Harry Kane)，所以對他們來說是二度失敗。

相反的在曼聯這邊則是截然不同的心情，在曼聯官方正式宣佈C羅回歸時，官方網站一度陷入癱瘓狀態，因為湧進的球迷實在太龐大，在推特上的官宣文章僅短短一小時就收到超過100萬次的按讚數，比20天前梅西加盟巴黎還要多，證明C羅在足壇的超人氣。

另外C羅回歸也讓曼聯擁有了更多粉絲，據《每日郵報》表示曼聯官方IG昨天一下增加了超過100萬的粉絲數，在官宣C羅回歸之前曼聯IG粉絲是4310萬，宣佈回歸之後此數字瞬間暴增到4430萬，差距有120萬之多。而在推特宣佈他回歸時，球迷一度擠不進網站，因為全世界都在關注這則消息。

對世界足球迷來說今夏非常刺激，梅西離開待了21年之久的巴塞隆納，轉投法甲聯盟已經夠轟動武林，沒想到C羅丟下第二顆震撼彈，重返老東家曼聯，兩人相繼換上新戰袍，真的讓球迷非常期待，另外還有一顆「未爆彈」可能在本周末揭曉，那就是巴黎球星姆巴佩(Kylian Mbappe)是否離隊投奔皇馬了。