蘋果發表會在即，有爆料指出將於9月中旬舉行，然由於西方普遍認為「13」為不吉利的意思，等同華人忌諱「4」的數字一般，因此先前則有傳言，蘋果新機將不採iPhone 13，以iPhone 12s命名，不過先前微博有人分享一張包裝標籤貼著iPhone 13的照片，似乎蘋果仍將採iPhone 13為新機的名稱。

外媒爆料，蘋果發表會將於9月14日舉行，且新機系列也將不同於去年iPhone 12系列等到10月推出，預計在17日開放預購，24日正式上市。

此外，除了對發表會、販售的日期以外，由於先前傳出西方對「13」普遍觀感不佳，外加蘋果高層亦對這個數字有點感冒，因此這次新機系列可能不會iPhone 13為名，今年改由iPhone 12s，明年直接使用iPhone 14。

微博用戶科技Yu分享照片，疑似iPhone新機將採iPhone 13為命名。（圖／摘自微博）

然在眾說紛紜、各界揣測之際，網友「科技Yu」在社群平台微博上發文，「今年蘋果新機名子應該就是iPhone 13」，並貼出一張寫著「iPhone 13」的產品包裝標籤；而根據先前外媒民調顯示，大多用戶表示，新機的命名會影響他們購買的意願，希望不要取名iPhone 13，但從網傳的標籤圖來看，新機似乎並非先前所傳避開「13」的數字，而是按照規則命名iPhone 13。