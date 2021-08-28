漫威英雄系列電影在全球人氣歷久不衰，從鋼鐵人、美國隊長和雷神索爾等，近期首部由華人擔任主角的超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》，不久前就傳出周星馳《功夫》中的「包租公」元華也在演員名單內，掀起轟動；最近《尚氣》最新預告中，終於釋出元華宗師形象的畫面，證實將在劇中有畫龍點睛的戲份，讓資深影迷都非常期待。

漫威超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》從籌備到準備上映都話題不斷，8月初導演德斯汀丹尼爾克雷頓在IG曬出元華拍戲舊照和兩人合照，立刻變成網友熱烈討論的話題，紛紛好奇是否會在電影中看到元華；但當時馬上有專業網友跳出來說，電影早在2020年就已殺青，就曾流出元華穿著戲服的照片，至於是出演還是當武術指導，只能等電影上映才知道。

《尚氣》預計9月2日在台灣上映，近日電視上或網路也都能看到預告，驚喜的是演員之一楊紫瓊在IG上傳多張拍電影花絮照，在演員合照中能見到穿著戲服的元華，間接證實他真的有參與演出；而網路上的預告片也有元華的鏡頭，穿著一身黃色古典正裝，雖未介紹是什麼角色，但正氣形象已讓影迷超期待。

元華是香港著名武打明星，大多數人對他印象最深刻的角色，不外乎《摩登如來神掌》的天殘和周星馳電影《功夫》裡的包租公，如今能在好萊塢大片中演出，等於演技和武打實力都受到國際認證。