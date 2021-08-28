開幕茶會中，鄭文燦在現場寫下「耕耘土地」和平宣言（桃園新聞處提供／蕭靈璽桃園傳真）

《太武新村眷村文創園區八二三砲戰年度紀念活動》「和平時報」特展28日開幕，桃園市長鄭文燦表示，該特展從不同世代、性別及族群的角度探討和平的意義並以新聞報導的方式呈現，更強調，823砲戰是一段台灣人必須了解的歷史，鼓勵民眾參與共同反思和平的珍貴。

桃園文化局長莊秀美表示《太武新村眷村文創園區八二三砲戰年度紀念活動》「和平時報」特展在8月28日至10月31日，每日上午9時至下午6時，於太武新村25號眷舍展出，鄭文燦28日更出席開幕茶會表示，特展從不同世代、性別及族群的角度探討和平的意義，進而對國家安全、國軍部隊有更堅定的支持，更強調，這是一段台灣人必須了解的歷史。

開幕茶會中，鄭文燦在現場寫下「耕耘土地」和平宣言，並指出823砲戰的前線金門縣為桃園的姐妹縣市，且金門經歷戰地政務時代，從碉堡地雷遍佈之地慢慢轉型，鄭說，目前桃園與金門持續進行多項合作，例如閩南文化的連結計畫，以及因應金門缺水而到桃園契作高粱等，強調合作密切。

關於特展地點的太武新村，鄭文燦提到，太武新村興建於民國53年，過去運用變賣823砲戰落在金門的砲彈籌措興建經費，以每戶獨門獨院、單棟4拼、2層樓磚造平屋頂的美軍宿舍風格設計建築，更是當時高階將領居住的地方。

此外，鄭文燦進一步表示，太武新村旁邊的埔頂營區將設置埔頂轉運站，且捷運綠線也預計延伸至埔頂營區，鄭表示，目前該建設正在可行性研究階段，若計畫通過，未來太武新村及埔頂營區會聯合開發、合併經營，讓周邊環境規劃更加完善。