民視《綜藝大集合》本周大來賓是「客家一哥」小鐘，第1次來錄影的他，節目就賦予這位特別的大來賓特別的工作「遊戲示範員」，每項遊戲都要由這位大來賓示範，聽到這工作讓小鐘臉一陣白，哭喊一定要這樣嗎？眾人安慰他「牙一咬就過」，今天要看他表現了。

遊戲單元「誰與爭峰」中，一隊6人分成兩邊出發，每位團員須同心協力，從一個小跳台到大平台上團體平衡，全部的人完成才算過關，小鐘與4位隊員都上到平台時，大來賓小鐘想要來個英雄救美，主動對美女張家瑋伸出「英雄之手」，也因為這樣在小鐘展現帥氣的過程中，瞬間讓平台不平衡，一下子損失了大平台上2位隊員摔到軟墊，害這兩位團員需重新來過，阿翔笑說：「鐘哥成了老鼠屎。」

小鐘接著挑戰下腰「凌波舞」，90公分的簡單高度闖關，只見小鐘筆直的腰外加半蹲腿開的滑稽姿勢，就是無法下腰過關卡住，讓眾人傻眼，急得阿翔說：「鐘哥你不要這個腿開姿勢，又只前跳後跳，到底要不要過去啊！」牙一咬闖關又逗趣的畫面讓大家忍不住大笑，小鐘最後敬業真的牙一咬闖關，雖然挑戰失敗也讓大家笑到飆淚。