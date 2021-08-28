在國內受到歡迎的棒球，在1970年代有台南市巨人少棒隊在威廉波特奪得世界冠軍，是棒球迷津津樂道的故事，巨人少棒奪冠滿50周年之際，由台南市政府指導、工研院主辦，崑山科技大學、台南市協進國小協辦的「巨人少棒50周年-南鋒再現」系列活動，邀請第1代巨人少棒成員相隔數10年再次齊聚，副總統賴清德也親自出席慶賀，期許未來延續巨人少棒精神，扎根智慧化的運動科技訓練，以培育更多台灣之光。

這次活動現場邀請多位第1代巨人少棒球員齊聚一堂，除了吳誠文、葉志仙、沈清文、陳金鉛、魏景林、吳智雄等主力球員及當時的球隊經理蔡順全特別現身，就連移居海外的第1代球員李泉成及林文崇也特別透過視訊連線跨海參與。

過去的巨人少棒強投、現為工研院資深副總兼南分院執行長吳誠文表示，當年的老戰友有些已經將近50年沒見過面，很開心有機會重溫往日榮耀，他也呼籲台灣各界能發揮科技的研發實力，積極發展運動科技產業；另一位巨人少棒國手、前中華成棒隊總教練葉志仙更親自下場體驗智慧投打，他表示，以前球技是靠人工經驗累積，有了這項數位化訓練，可以即時監測速度、分析姿勢和技巧，對於球員的訓練相當有幫助。

工研院院長劉文雄指出，棒球是台灣團結的象徵，承載著老中青三代人的共同記憶，工研院很榮幸見證這一部份的活歷史，因為第1代巨人少棒隊的強投吳誠文就在院內，將對棒球的熱愛與自身的科技專業結合，並整合工研院的資源，聚焦南台灣發展出重大影響力的產業。

到場祝賀的賴清德表示，他是看巨人少棒長大的，可說是最資深的球迷，非常欽佩今年在奧運期間臺灣選手的好表現，不過今年看到許多國家將運動科技導入選手訓練，以提升選手的成績表現，台灣當然也不能輸人，除了積極佈局推動的科技運動項目，期許未來透過產官學研的共同合作，一起升級國內的運動科技及智慧化訓練。

巨人少棒世界冠軍50周年，第1代隊員齊聚一堂。後排由左至右為魏景林、吳智雄、陳金鉛、蔡順全、​沈清文、葉志仙、吳誠文等六名球員齊聚。移居海外的李文崇(上)及李泉成(下)也跨海視訊參與同框。(大會提供)

副總統賴清德(中)及工研院院長劉文雄(右)聽取第一代巨人少棒球球員、現任​工研院資深副總吳誠文介紹巨人少棒文物展。(大會提供)