八三夭線上演唱會，邀來告五人一起獻唱。（KKLIVE提供）

八三夭線上演唱會，邀來婁峻碩合作嗨翻。（KKLIVE提供）

八三夭線上演唱會，賣力開唱。（KKLIVE提供）

八三夭28日舉辦「人生就是用來XX的」線上演唱會，他們原訂8月底在台北小巨蛋開唱，卻因為疫情影響延期，很疼愛粉絲的他們，今年也不失約，改成線上生日趴，一連邀來婁峻碩、告五人、張震嶽擔任嘉賓賣力嗨唱。

八三夭一開場獻唱〈東區東區〉、〈規則就是用來打破的〉等夯曲，當他們唱到經典〈自由〉時，原唱張震嶽驚喜衝上台合唱，掀起高潮，主唱阿璞回憶，張震嶽是從小的偶像，以前看到張震嶽帥氣的彈唱，讓阿璞忍不住心想，「如果可以練得跟他一樣，把妹一定無往不利」，這也成為了阿璞走上玩團之路的契機。

八三夭先前提出合作邀約，張震嶽霸氣一口答應，團員們非常興奮，阿璞先前練團，還特地拿出珍藏的專輯請張震嶽簽名，當下欣喜的模樣像是一個小歌迷。八三夭一連70分鐘線上演唱會，吸引上萬名粉絲購票在線看，歌迷頻頻喊安可、敲碗聽不夠，他們在演唱會結束後，也用心舉行線上直播慶功宴，阿璞笑說：「我這不就來了。」團員們親自現身與粉絲暢聊，讓在線上歌迷盡情點歌，阿璞、小橘也即興唱台語版〈想見你想見你想見你〉，笑虧這真的太難了。

阿璞在演唱會上透露，在彩排時，一聽到告五人說現在不習慣有提詞機，阿璞驚訝：「真的假的，沒有提詞機的話，我們根本無法開演唱會。」還打趣說如果提詞機壞掉，他就會假借說耳機有問題，逗笑眾人。

八三夭此次線上開唱，在線上聊天室有歌迷留言反應「很卡，退錢」、「黑屏」、「是預錄的我去YT就好了」，對於此次線上演唱會是採用預錄的方式，主辦單位表示：「考慮到當下直播的順暢度所以這次活動採部分預錄、部分直播。」至於有歌迷反應畫面不順，主辦單位回應：「這次線上同時有超過萬名粉絲同步觀看，真正遇到問題的應為極少數。演唱會播出時我們同步進行監控，大部分都沒問題，消費者收看如果遇到卡頓狀況或許跟接收端的網路速度也有關係。」