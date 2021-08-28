味全龍隊徐若熙28日先發出戰富邦悍將，繳出5局失2分成績，助隊以5比2勝出，他表示，之前因發燒5天、瘦了4公斤，自己狀態還未到最佳，「就是照著比賽節奏去投，靠守備幫忙。」

徐若熙8日先發出戰富邦奪下生涯首勝後，隔天就開始發燒，還因此跳過一次先發，本周先在二軍出賽，以賽代訓進行調整，今天重回一軍賽場，最終用77球投完5局，奪下本季第2勝。

這2勝都是從富邦手中拿下，徐若熙沒有多想，他表示，教練賦予的投球任務，自己都是盡全力去投，不會刻意去想對哪隊就特別用力去丟，也不會特別要求一定要拿勝投。

徐若熙這次發燒一連燒了5天，還因此掉了4公斤，他坦言發燒時自己也很擔心是否確診新冠肺炎，好在後來到醫院篩檢後確認不是，「今天回來身體機能還是沒到最好，賽前葉總、安哥（郭勝安）都有跟我講就是順順去投，不要想太多，投給他們打，靠守備幫忙。」

徐若熙成功度過前2局亂流，總教練葉君璋認為這對他來說是種成長，「他一開始投得跌跌撞撞，但後面有辦法修正回來，這是他成長很重要的事。」