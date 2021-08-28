詭異影片曝光 女肉身撲車遭撞飛數公尺 竟否認碰瓷網傻眼

雲林縣虎尾鎮24日發生1起驚悚的撞人車禍，1輛轎車行駛在立德路上，行經1處駕訓班時，遭到1名女子衝上前「撲向車頭」，女子當場被撞飛倒地，影片曝光後眾人紛紛質疑是假車禍，不過當地警方事後澄清非假車禍，女子已主動賠償修車費並達成和解，詳細事故原因仍待進一步釐清。

臉書記者爆料網日前公布1段影片，1輛轎車24日下午行駛在1處路口時，突然遭到1名女子衝上前往車頭撲過去，女子當下遭撞反彈一大段距離後倒地無意識，而車內的目擊者看到尖叫說「她是在幹嗎？是故意的嗎？」男駕駛則說「下車、打119」，並疑似有說對方是故意的；當時路旁1名男子見狀上前攙扶女子，所幸女子最後送醫僅手臂擦傷、無大礙。

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據悉，該車禍發生地點為雲林縣虎尾鎮立德路，當地警方回應，該女子因不明原因撲車遭撞，至今皆未主動說明做出此舉的原因，而當時攙扶女子的人是對方的伯父，當天是要去接女子從駕訓班下課；駕訓班也說，曾聽聞女子的家屬說她近日精神狀況不佳，神情有些恍惚，可能因此才發生車禍，目前暫時不會去上駕訓班。

不過警方也否認此為假車禍，還說目前女子已經與車主達成和解，並願意賠償修車費，而是否為蓄意衝撞車子仍需進一步調查；其他網友留言說，「行車請開慢點且要記得裝行車紀錄器自保」、「這畫面太恐怖，真的很像碰瓷」、「既然已經賠償車主，應該就真的不是假車禍」。