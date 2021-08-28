美國國家安全合作局（DSCA）宣布，美國國務院已批准向澳洲政府出售一批標準6型（SM-6）和標準2型（SM-2）飛彈，將配備於澳洲皇家海軍的下一代主力巡防艦獵人級（Hunter-class）上，以協助其提升與美國海軍「共同對抗海上威脅」的能力。

美國國家安全合作局在聲明中表示，國務院已批准向澳洲出售價值達3.5億美元（約新台幣97.6億元）標準飛彈的對外軍售（FMS）案，包含除長程防空外，還具備打擊陸地或海上目標能力的SM-6 Block 1，以及SM-2家族的最新成員SM-2MR Block IIIC。此價格已包含工程、整合與測試（engineering integration and testing，EI&T）、相關技術和後勤支援、研究分析等服務，主要承包商為雷神飛彈與防禦公司（Raytheon Missiles and Defense）。

獵人級巡防艦為澳洲版本的26型巡防艦，預計將耗資約350億澳幣（約新臺幣7140億元）建造9艘，用於取代現役的10艘紐澳軍團級（Anzac-class）巡防艦。美國國家安全合作局指出，獵人級未來在配備上述武器之後，將能提升與美國海軍和其他盟友「共同對抗海上威脅」的能力。

聲明稿還強調，澳洲是美國在西太平洋最重要的盟友之一，對維持該區域的和平與經濟穩定至關重要，故此軍售案將支持美國外交政策與國家安全目標。澳洲是美國的傳統盟友，長期支援美軍於印太區域的活動；近年更與美國、日本和印度重啟「四方安全對話」（Quad），共同對抗中國大陸於印太日漸增長的影響力。