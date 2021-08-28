全台開放大規模施打疫苗後，一些人接種疫苗後也開始陸續出現副作用，民進黨立委高嘉瑜今(28日)分享自己施打高端的個人感受，貼文曝光後，不少粉絲和網友紛紛留言表示，「愛吃就愛吃，牽拖疫苗，這樣不行」，「多留意身體，願早日恢復原有健康」。

高嘉瑜今晚在臉書發文，分享一張晚餐照片，從畫面中可見一碗肉燥飯蓋著一顆煮熟的荷包蛋，搭配一碗蘿蔔排骨湯、及一盤炒青菜和滷味，餐點相當豐盛。同時她也PO文透露自己接種高端疫苗後的個人感受，「這幾天真的很容易肚子餓，血糖低、頭暈腦脹、餓到發昏」。

但高嘉瑜貼文PO出後，讓不少粉絲笑稱「愛吃就愛吃，牽拖疫苗這樣不行」、「先等等，妳不能為平常的愛吃找到新的理由」、「美女有本錢吃美食就承認，不要牽拖厝邊！」、「副作用，怎麼不是讓你一直想唱歌。很久沒聽你開唱了」、「終於找到吃的藉口」、「腹作用啦」。也有網友表示「我打完高端疫苗也很容易肚子餓」、「昨天剛打完，真的有一點點餓到發昏耶」。

而對於打完高端的真實感受到底如何，高嘉瑜23日施打高端疫苗，隔天24日臉書貼文則表示，「打完高端第二天，目前一切正常，早上起床特有精神，考試都考100分了」。