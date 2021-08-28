今天在大聯盟場上洋基以8：2戰勝運動家，拿下13連勝，目前以76勝52敗成績排在美聯東區第二，這陣子他們士氣真的非常高昂，因為他們前一次13連勝是在1961年9月，已經相隔有60年之久，昨天也剛好迎來終結者查普曼(Aroldis Chapman)的300次救援，今天則讓王牌先發寇爾(Gerrit Cole)拿下美聯最多的第13勝。

而說到洋基為何能連勝的原因，新補強的重炮賈羅(Joey Gallo)和游擊手瑞佐(Anthony Rizzo)相當關鍵，他們分別擔任第2和第5棒，與第3棒賈吉(Aaron Judge)和第4棒史坦頓(Giancarlo Stanton)組成相當強悍的棒次組合，其中史坦頓受益良多，前有賈吉後有賈羅，在「雙賈」掩護下他或許更能釋放壓力攻擊。

今天史坦頓4打數2安打貢獻1分打點，其中揮出本季第24轟，值得一提的是這已是他連4場開轟，過去15場比賽52打數敲出17支安打、7支全壘打，貢獻13分打點，選到6次保送，打擊率是驚人的.327，攻擊指數.407，這與本季平均打擊率.269、平均攻擊指數.367有不小差距，證明他近況真的非常好。

而過去7場比賽裡25打數有9安打、5支全壘打，貢獻9分打點，打擊率.360，攻擊指數.429更是驚人，平均來看在洋基這波13連勝中他幾乎每場都有打點貢獻，其中還轟出7支全壘打，整個人大爆發，不再是過去大家所詬病的那個「痛痛人」，也無愧洋基花在他身上的大把鈔票。

另外賈吉的表現也無愧球隊第一攻擊手，過去15場敲出20安、5轟，貢獻17分打點，選到13次保送，打擊率.385、攻擊指數高達.500，甚至比史坦頓還要穩定，不過本季他就已經有28轟、70分打點成績以及.291的打擊率，相較史坦頓就不會太令人驚訝，史坦頓漸趨於穩定的攻擊或許就是洋基連勝最大關鍵！