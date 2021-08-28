台北1名女子小芳（化名）在信義區租屋，去年3月外出上班後，遭到房東的林姓兒子持備用邀匙闖入屋內，林男原以為四下無人，沒想到此時小芳的外籍男友恰巧到她家，該男友在廁所門後發現躲著的林男，急忙報警，林男則辯稱是喝酒與吃藥遭成精神恍惚、走錯房間，法官認定侵入住宅，判拘役40天。

判決書指出，小芳去年3月某日外出上班，遭到林男拿著母親的備用鑰匙闖入屋中，沒想到此時小芳的外籍男友突然回到家中，想等小芳回家，該男友進屋後發現有人躲在廁所門後，上前質問對方身分並急忙報警；而林男則急忙解釋當時是因為喝了烈酒與服用安眠藥精深恍惚，在樓下抽菸後上樓時走錯房間，並待在廁所內嘔吐。

小芳男友表示，他當時發現林男時，對方還要求幫忙攙扶回房間，他急忙拍下照片並連繫房東，後來才得知對方竟是房東的兒子，並說當時林男身上並無酒味；到場員警也證稱林男雖神情恍惚，但身上確實無酒味；法官認定林男侵入住宅罪行確鑿，判處拘役40天，可易科罰金，經上訴二審遭駁回，維持原判決。

民事部分，小芳之後擔心屋內被裝設針孔攝影機，心生恐懼之下決定暫住旅館，她因此向林男求償旅館費用2萬2000元、搬家費用2萬8335元、醫療費用3萬7666元、精神慰撫金30萬元，合計38萬8001元，法官認為林男確實造成小芳精神上痛苦，最終認定林男須賠償6萬元，全案可上訴。