今年上半年，台灣一度面臨56年來最嚴重旱災，幸虧6~8月的鋒面、西南氣流帶來豐沛雨量，解除災情，但不少人依舊疑惑，為何台中石岡壩與高雄阿公店水庫都沒水，對此不少網友出面解答，崩潰喊「別再問了」。

今年5月底之前，除了翡翠水庫外，其他主要水庫蓄水量全告急，德基、曾文蓄水量更低至3%以下，寶二水庫見底，也導致竹科必須限水，一度危及到台灣科技業，幸虧6~8月的鋒面、西南氣流帶來豐沛雨量，順利化解災情。

雖然全台水庫蓄水量都已在80%甚至90%以上，但石岡壩與阿公店水庫常常在滿水位後，隔天就瞬間歸零，截至28日晚間8點，阿公店蓄水量僅剩8%、122萬噸，石岡壩則是49%、73萬噸，也引發不少民眾擔憂，不斷詢問「石岡壩怎麼了」、「阿公店壞掉了嗎」。

事實上，阿公店水庫主要功能不在供水，而是防洪，是台灣唯一一座以防洪為目標的水庫，今年6月1日也進入為期三個月的「空庫防淤期」，利用排水加上國軍協助清淤。

至於石岡壩水庫，主要作為攔河堰使用，負責調節大甲溪流域水量，其次才是供給民生用水與灌溉。