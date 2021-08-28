關務署調整查驗機制加強查緝，自8月24日至28日短短5天之內，海關查獲郵包、快遞貨物夾藏疑似豬肉及豬肉製品共計16件14.975公斤。

其中郵包共9件5.035公斤，空運快遞貨物共6件9.04公斤，海運快遞貨物1件0.9公斤，大部分來自中國大陸、香港及越南等非洲豬瘟疫區國家。

關務署表示，光是今日就查獲2件來自香港的違規快遞包裹，內容物為月餅和香腸，海關已經移請鑑定是否為豬肉製品。

未來該案件的收貨人物品，就要加強查驗，而報關行的部分，關務署也要求要在1星期內補報委任書，否則就懷疑是違規而被處分。

為了防堵非洲豬瘟侵入，關務署表示，除了越南航班之進口快遞貨物執行全面拆袋進倉及100％查驗，對於曾查獲有夾藏肉品者，亦不准併袋通關，以嚴堵破口。

關務署再次呼籲民眾，切勿郵寄、網購或攜帶豬肉製品入境，並請國人告知在越南、中國大陸及香港等地的親友，不要以身試法，以免遭重罰後悔莫及。