香港影帝狄龍（本名譚富榮）是許多70年代影迷的男神，當年他靠著電影《英雄本色》奪下第23屆金馬獎最佳男主角，奠定在兩岸三地影壇地位。不久前狄龍被港媒爆出在家洗澡時昏迷，送醫治療一度病危，但很快被兒子譚俊彥否認；25日譚俊彥曬出父親和兒子的爺孫合照，祝賀兩人生日快樂，再次強調爸爸昏迷是「假消息」。

狄龍在8月19日滿75歲，帥兒子譚俊彥25日在IG和微博發文，祝賀爸爸滿75歲、兒子滿4歲，並曬出自己替他們拍的溫馨爺孫照，一張是戴著帽子的狄龍抱著孫子，另一張則是狄龍牽著孫子散步的背影照；照片中狄龍一臉和藹可親的模樣，也看起來氣色不錯。

譚俊彥曬出狄龍和兒子的爺孫照，間接闢謠爸爸病危一事。(圖/ 摘自譚俊彥微博)

譚俊彥則在文中意有所指地表示，他很少看社交媒體，發現網路上真真假假很難分得清楚，更嚴斥「傳播假訊息出去是一個不負責任的行為」，並再次聲明「我爸爸身體好好，感謝各位擔心」；他對於讓親朋好友擔憂感到不好意思，也說希望每年都能當爸爸和兒子的專屬攝影師。

港媒不久前爆出狄龍在家中洗澡，忽然失去意識昏迷，雖然被送醫治療但還傳出病危；但據《香港01》報導，譚俊彥立刻就否認這件消息，表明爸爸身體硬朗，偶爾還會來家裡探望孫兒。