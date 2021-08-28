BNT疫苗28日下午2點開放登記，但僅有12至17歲學生可優先施打，忽略大學生，不只讓大家搶破頭，疫苗的分配方式引發各界質疑。對此，國民黨立院黨團28日晚間在臉書粉專上，針對BNT疫苗登記、第二類名單還有多少人沒打完疫苗，以及老師打不到疫苗等問題，砲轟「民進黨係在裝肖仔」。

針對BNT疫苗分配問題，國民黨立院黨團在臉書粉專上發文指出，「民進黨係在裝肖仔，國際認證疫苗才是國人真愛」，並指相較於28日開放登BNT疫苗施打，預約平台開放3小時立即湧入197萬人進行登記，系統一度大當機，而高端開放三波才勉強湊到75萬人登記，且近日的施打數快速下降，爽約率卻在快速上升，巨大落差全民共見，預約平台爆巨量就是民意。

同時，國民黨團也質疑，全民要問，第二類人數由9萬膨脹至27萬，到底還有多少第二類的人没打完？特權疫苗打好打滿到何時？

國民黨團指出，下周三九月一日中小學就要開學了，但卻還有數萬名老師打不到疫苗，而不打高端，每周要戳鼻孔，還要自己出錢，九月中下旬大學開學，可是直到現在，防疫指引、預算補助皆未到位，「是要大學師生當哈利波特自己變出防疫物資嗎？ 」

國民黨團更痛批民進黨「一路擋一路騙」，並指BNT疫苗是民間努力買來的，民進黨一路擋，但買到了之後，卻急著收割搞出全世界最複雜、最不科學、最不合理的施打順序，今天想東做東，明天想西做西，一路喊超前部署，結果搞到現在長者第2劑不知道何年何月才排到。

此外，針對民進黨英系立委主張，BNT疫苗也要讓18至20歲的年輕人也能同步優先預約接種，國民黨團則譏諷，要開學英系立委就出來騙，年輕人没這麼好騙，「BNT一類往下打高官特權才打的到，全民預約BNT是在排心酸的嗎？國際認證疫苗打到手臂才是真的」。