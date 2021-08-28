法比歐飾演「李仙得」。公視提供

周厚安飾演「必麒麟」。公視提供

黃健瑋飾演清朝總兵。公視提供

兩人劇中互相牽制。公視提供

外籍演員谷無為（左）。公視提供

四人建立交情。公視提供

周厚安（左一）屏東狠吹落山風，「必麒麟」短裙內褲NG頻走光。公視提供

公視史詩旗艦戲劇《斯卡羅》口碑聲勢持續看漲，史詩級的製作開創台劇的嶄新高度。導演曹瑞原選角眼光獨到，帶領13位主演將演技發揮到極致，細膩詮釋各族群間為了生存的角力鬥爭，無違和地帶著觀眾回到154年前的「羅妹號事件」。

主演温貞菱、法比歐、黃健瑋、周厚安，以流利的英語演出讓觀眾驚喜，引發全網熱烈討論。第一次擔綱戲劇主演的法比歐更是演技大爆發，令人刮目相看，「法比歐演到我認不出來」、「李仙得根本從書中走出來的，太神了」。

「蝶妹」温貞菱作為李仙得的隨行翻譯，不僅要會流利的排灣族語、客語、閩南語，協助交涉談判，更有大量的英語對話，各種勞力活也輕鬆上手，網友戲稱蝶妹是「斜槓外交天才」。

温貞菱說：「我的英文老師是周厚安，劇中蝶妹從小跟著必麒麟，因此，英文台詞是他錄音給我，然後我模仿部分的英國腔，再錄音給他確認每個單字的說法。非常謝謝厚安，他犧牲很多睡眠時間幫助我們」，法比歐的英文台詞因為比較拗口，也是仰賴周厚安每天晚上幫他補充英語的說法及文法。

「總兵」黃健瑋展現絕佳的英語能力，吸引大批網友好奇提問，「劉明燈的英文家教是誰？值得高薪聘請」，黃健瑋解答：「英文老師就是周厚安！我們在討論總兵的英文腔調時，決定讓他聽起來的時代感要大過於腔調，英國腔或美國腔的區別，可以有元素在內，但不要固定，所以我採取了印象中以前看莎劇時，曾經學過的莎劇發音元素『抑揚五步格』，一個輕音接著一個重音，如此連續，以這個元素帶出時代感。」

黃健瑋記憶猶新，那時候幾乎每天都會去找周厚安，確認隔天要拍的英文台詞的說法、發音及正確的意思等等。他笑稱「最有趣的是，有一次居然被同劇演員一語道破說，這是巴斯光年的腔調！」

周厚安演活來自英國的臺灣通「必麒麟」一角，出色演技與細膩的英語口條，擄獲許多觀眾的心，身為大家的英語小老師，他謙虛表示：「因為我很喜歡研究語言，正好能幫上大家的忙。」

他透露，剛開始練習口音時，遲遲找不到合適的模仿對象，後來，飾演萬巴德醫生的外籍演員谷無為，推薦了一個來自諾丁罕郡附近的樂團，「也剛好他們的主唱風格不是唱歌，而是比較偏向大聲口語的形式，他的口音也更類似我在尋找的『態度』，所以之後一直聽他們的專輯，模仿他的咬字跟語氣，來揣摩必麒麟的口音。」

4人因戲結緣成為好友，問到在屏東拍攝收工後都做些什麼？黃健瑋分享：「偶爾我們下戲後，回到飯店之前，會穿著戲服去便利商店，演穿越劇。」温貞菱補充：「有次遇到萬聖節，我們就穿著戲服也不卸妝，直接去超市買食材回去煮，當時很多客人都用驚嚇的眼神看著我們，還互相開對方玩笑trick-or-treat，可能會拿到蕃薯（台語）。」

法比歐則透露，他與温貞菱、周厚安還有其他原住民演員一起在屏東暫時領養了2隻流浪狗，「我們會輪流照顧牠們，還各自幫狗狗取了不同的名字，誰照顧時就叫牠那個名字，拍完戲後，也有幫牠們找到新主人好好安置。」

本周日（29日）下午2點將於斯卡羅官方粉絲團舉行線上分享會直播，主演吳慷仁、黃健瑋，主創團隊美術總監許英光、造型指導姚君、視覺特效總監嚴振欽，將首度公開幕後面貌，分享解析《斯卡羅》的籌備歷程。