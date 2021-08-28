南投縣府觀光處長陳志賢熱情邀請全台各地民眾一起來南投仰望星空，品嘗在地美食，選購最好的茶葉及農特產品，共享浪漫時光。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

觀星活動期間每周六晚間7點到9點都會有音樂表演，並有觀星老師導覽，讓大家認識閃耀星光。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

「2021南投星空季」溪頭迎星派對開幕儀式28日晚間在溪頭自然教育園區浪漫登場。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

「2021南投星空季」溪頭迎星派對開幕儀式28日晚間在溪頭自然教育園區漢光樓旁浪漫登場，縣府觀光處長陳志賢及台灣大學實驗林管理處副處長衛強帶領下，與會嘉賓一同點亮超大月亮造型藝術燈，宣布溪頭迎星派對正式啟動。

「2021南投星空季」從13日起從位於合歡山的亞洲第2個國際案空公園拉開序幕，展開為期2個月系列活動，南投縣是非常適合觀星的聖地，轄內有清境、鳶峰、合歡山、溪頭、杉林溪、大崙山和猴探井等許多低光害很適合觀星的區域。

配合遊客防疫分流政策，縣府將發展星空產業鏈經驗推廣到南投縣境各個適合觀星的場地區，帶動地方發展，熱情邀請全台各地民眾一起來鹿谷、竹山旅遊，與家人、朋友一起仰望星空，品嘗在地美食，選購最好的茶葉及農特產品，共享浪漫時光。

陳志賢表示，「2021南投星空季」第2波溪頭迎星派對，今晚在溪頭自然教育園區正式啟動，開啟為期1個月的「太極美地」的觀星活動，活動期間每周六晚間7點到9點都會有音樂表演，並有觀星老師導覽，讓大家認識閃耀星光。

衛強指出，溪頭四季宜人，區內遊憩面積達800多公頃，在業者配合下，營造出極佳的觀星場域，更有豐富夜行性生物生態，歡迎全國民眾來溪頭仰望浪漫夜空。

南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇說，3年來南投縣觀光產業聯盟協會配合縣府發展星空產業鏈，今年配合「2021南投星空季」，規畫多樣性的遊程，系列活動從7月底到11月底陸續展開，活動期間除觀星導覽，有住宿優惠、特色美食伴手禮，迎接全國遊客到南投旅遊。

「2021南投星空季」除了觀星導覽活動以外，還舉辦IG攝影比賽，提供萬元住宿券等多項好禮，鼓勵大家為這片星空留下最美的紀錄，比賽時間從17日起，為期兩個月，鼓勵大家多走出戶外到南投來旅遊。