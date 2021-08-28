「2021南投星空季」溪頭迎星派對開幕儀式28日晚間在溪頭自然教育園區漢光樓旁浪漫登場，縣府觀光處長陳志賢及台灣大學實驗林管理處副處長衛強帶領下，與會嘉賓一同點亮超大月亮造型藝術燈，宣布溪頭迎星派對正式啟動。
「2021南投星空季」從13日起從位於合歡山的亞洲第2個國際案空公園拉開序幕，展開為期2個月系列活動，南投縣是非常適合觀星的聖地，轄內有清境、鳶峰、合歡山、溪頭、杉林溪、大崙山和猴探井等許多低光害很適合觀星的區域。
配合遊客防疫分流政策，縣府將發展星空產業鏈經驗推廣到南投縣境各個適合觀星的場地區，帶動地方發展，熱情邀請全台各地民眾一起來鹿谷、竹山旅遊，與家人、朋友一起仰望星空，品嘗在地美食，選購最好的茶葉及農特產品，共享浪漫時光。
陳志賢表示，「2021南投星空季」第2波溪頭迎星派對，今晚在溪頭自然教育園區正式啟動，開啟為期1個月的「太極美地」的觀星活動，活動期間每周六晚間7點到9點都會有音樂表演，並有觀星老師導覽，讓大家認識閃耀星光。
衛強指出，溪頭四季宜人，區內遊憩面積達800多公頃，在業者配合下，營造出極佳的觀星場域，更有豐富夜行性生物生態，歡迎全國民眾來溪頭仰望浪漫夜空。
南投縣觀光產業聯盟協會理事長魏振宇說，3年來南投縣觀光產業聯盟協會配合縣府發展星空產業鏈，今年配合「2021南投星空季」，規畫多樣性的遊程，系列活動從7月底到11月底陸續展開，活動期間除觀星導覽，有住宿優惠、特色美食伴手禮，迎接全國遊客到南投旅遊。
「2021南投星空季」除了觀星導覽活動以外，還舉辦IG攝影比賽，提供萬元住宿券等多項好禮，鼓勵大家為這片星空留下最美的紀錄，比賽時間從17日起，為期兩個月，鼓勵大家多走出戶外到南投來旅遊。
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