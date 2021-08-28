戲院員工遭圍毆扯髮狂賞耳光 5惡煞佔影廳凌辱影片曝

西門町某戲院28日凌晨4點多發生一票青少年帶著飲料零食進入戲院，遭到戲院員工阻止後不滿，當中5人竟將該員工圍住，不斷扯髮、甩巴掌，疑似還拿危險刀具瘋狂攻擊對方；影片曝光後，可見5人就在影廳後方上狂歐員工，旁邊還有幾名短裙正妹圍觀；警方已在28日下午逮到5人，遭打的員工也堅持提告。

影片中，5人在電影院後座疑似遭到工作人員勸阻不滿，一行人竟開始對工作人員大打出手，甚至拉扯頭髮、狂甩巴掌、出拳猛毆，幾名男子還站在椅子上大聲朝對方叫囂，而對方稍微反擊了一下馬上惹怒5人，5人再度全力毆打該工作人員，當中還有幾名同夥的女子站在一旁全程觀看。

該影片被網友上傳到臉書「爆料公社」上，網友表示對方一行人攜帶外食、脫口罩、未遵守社交距離還隨身攜帶危險刀具，更痛批是「刺青之恥」；許多網友看到影片紛紛痛罵打人的惡煞，「打人方式還是真是娘」、「多打一，真是屁孩之恥」、「沒整群可能還不敢打，單挑可能還會被員工打死」。

警方表示，此事發生在西門町某影院，林姓戲院員工28日凌晨4時許發現對方一行人準備進入戲院，上前提醒不可攜帶外食、要全程戴口罩等語，不料眾人聽後十分不滿，將林團團圍住，接著一陣拳打腳踢，造成林手肘、背部受傷，林男下班後驗傷並向警方提告，警方28日下午已將5嫌全數逮捕到案，目前正在偵訊中。