台南市新營區嘉芳里一處農地主人28日傍晚6點多要去農田噴藥，驚見草叢中有一具屍體，嚇得趕快報警。台南市新營警方到場拉起封鎖線，發現該具屍體已死亡多日，遺體腐爛斷成兩截，初步判定應非外力介入致死，警方已通報檢方查驗死因。

據了解，死者屍體疑因浸泡雨水腐爛斷成兩截，由屍體並無法辨別男女。死者身旁有包包，內有藥包，無證件資料，但1個多月前有民眾通報家人失蹤，死者疑似該名住新營區37歲失蹤男子，警方請民眾前往指認時認出包包，但因屍體腐爛嚴重無法辨識，還有待檢方相驗確認。