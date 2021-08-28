瑜伽女神夏米雅（Miya）外型亮眼，獲封小張柏芝，日前應2021國際超模台灣賽區拍攝宣傳照，大秀螞蟻腰，腰身只有19吋半，夏米雅外表出眾又有才華，身邊不乏追求者，但自爆空窗期長達10年之久，她表示因為私底下的偶像是李敏鎬，竟然成為她交往異性的一個魔咒。

她直說：「每次戀情剛萌芽的時候，敏鎬就有新作品，自己追劇追到神魂顛倒，有時連看三遍，很快戀情還沒開始就結束了，因為沒有人可以承受我對敏鎬的迷戀。」她透露曾有一位前任也姓李，當時對方說：「Miya是李太太，可惜不是我的李太太，再見，再也不見。」她之前說跟朋友們說完後這件事後，大家私下都叫她李太太，「有種很欣慰的感覺」，她會開玩笑回說：「有機會一定讓敏鎬歐霸請妳們吃大餐。」

夏米雅分享螞蟻腰的養成和維持之道，數年前也是小胖妹，透過瑜伽健身瘦了10公斤現在維持43公斤，這過程很勵志，一般來說亞洲女性身形很多都是泡芙女孩，想變瘦就只能靠節食，瘦下來精神氣色都很差、身體狀況不好，肉鬆鬆的。但一恢復正常飲食就復胖，有一段時間整個人胖到像麵包超人一樣。接觸瑜伽之後，還學習運動營養學，懂得健康的飲食可以讓運動的效果事半功倍，會多吃原型食物，每餐都蛋白質、碳水化合物、纖維質搭配好，少碰精緻甜點類。