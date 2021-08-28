李千娜與施易男，至於前導海報以河水象徵生命與時間流逝。公視台語台

柯淑勤（左）與林美秀。公視台語台

石英（左）與蔡振南。公視台語台

狄玫（左）與唐美雲。公視台語台

唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》改編自2018年唐美雲歌仔戲團同名舞台劇作品，以現代手法描述奈何橋畔的孟婆客棧裡，往來過客在轉世時如何為記憶羈絆。日前公開特別版影片，逼近百萬觸及，讓「孟婆客棧」宣告開張便搏出好彩頭！

該劇華麗的特別演出鑲金陣容也透過影片一次公開，唐美雲邀請兩大金鐘視后柯淑勤、林美秀與金鐘視帝吳政迪及戲精石英、狄玫助陣，並宣佈李千那、施易男將扮演梁山伯與祝英台，在冥界裡續譜他們肝腸寸斷的淒美愛情。

《孟婆客棧》從戲曲、服裝、動畫全都跳脫傳統歌仔戲框架，劇情更大玩時空穿越，演員陣容更藏彩蛋，唐美雲在劇中飾演客棧老闆萬千帆，率領客棧班底蔡振南、方馨、方宥心、許富凱與張書宇等五人，替往生者完成願望，以「人總是在失去後才懂得珍惜」為軸心貫穿全劇。

唐美雲近期喜事連連，先是在傳統暨藝術音樂金曲獎入圍6項大獎，成表演藝術類的滿貫王外，籌備近4年的旗艦大戲《孟婆客棧》將於10月中於公視台語台首播。唐美雲表示：「相信《孟婆客棧》是一齣從所未見的『新型態歌舞情境喜劇』，好聽好看，有笑有淚，幽默又感動。」

她笑喊：「《孟婆客棧》去年3月開拍，過程適逢全球疫情爆發，製作面臨重重考驗，但團隊始終懷抱著希望，堅持不懈，我們走出了嚴峻的考驗，《孟婆》終於開張了，終於拿到牌照可以正式營業！」