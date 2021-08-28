《美國犯罪故事：柯林頓彈劾案》即將首播，美國媒體將目光轉回柯林頓夫婦身上。（達志影像／Shutterstock）

在《美國犯罪故事：柯林頓彈劾案》（Impeachment: American Crime Story）即將於9月7日首播之際，美國媒體將目光轉回美國前總統柯林頓（Bill Clinton）身上。柯林頓19日才慶祝他的75歲生日，24日還被拍到與妻子希拉蕊（Hillary Clinton）一同在海灘上散步。而昔日第一夫人希拉蕊的最新現況曝光，更是與之前鏡頭前精明幹練的女強人形象有著強烈落差。

《紐約郵報》（New York Post）報導，柯林頓19日才慶祝他的75歲生日，21日還身著亮色衣物並帶著開朗的笑容，在第73屆「東漢普頓藝術家與作家年度壘球賽」（East Hampton Artists & Writers Annual Softball Game）中，擔任其中幾局比賽的主審。

不過他和妻子希拉蕊24日在特勤局幹員陪同下，於紐約東漢普頓阿馬甘斯特（Amagansett）陽光明媚的海灘上散步時，兩人的神情看起來卻不怎麼陽光；當希拉蕊似乎走累了並坐在木板走道上休息時，柯林頓還往前走了一小段，然後才回到妻子身邊，等待散步行程繼續進行。

希拉蕊當天穿著長袖上衣戴著遮陽帽子，身穿極為寬鬆的藍色長褲，打扮十分隨意，身材在鏡頭前更是明顯地豐腴許多，並未如身為第一夫人或擔任公職時一般，穿著能夠修飾身形的禮服打扮。昔日第一夫人的現況在鏡頭前曝光，也徹底顛覆這位精明幹練的女強人在大家心中的形象。

《美國犯罪故事：柯林頓彈劾案》即將於9月7日首播，該劇以柯林頓擔任美國總統時期與白宮女實習生呂茵斯基（Monica Lewinsky）之間的性醜聞為主題。柯林頓因此事而遭遇彈劾，雖然最後未通過，但仍嚴重損害其聲譽，甚至被認為影響妻子希拉蕊2016年競選美國總統大位。

《美國犯罪故事：柯林頓彈劾案》找來呂茵斯基擔任主要顧問，在劇中飾演呂茵斯基的費爾德斯坦（Beanie Feldstein）先前還表示，她「把自己看作是呂茵斯基的捍衛者」，希望藉該劇挽回呂茵斯基的形象。