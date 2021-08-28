國民黨立委蔣萬安7月下旬宣布迎來第二胎，近期陸續有許多黨內立委、議員、媒體人等收到彌月餅乾禮盒，有「最美主持人」之稱的國民黨青年黨代表李明璇表示，自己也是孕婦，收到蔣萬安的彌月禮盒非常開心，她提到蔣萬安在卡片中寫道「十年的等待，得宇終於到來」，這句好令人感動。李明璇也透露，自己肚中的寶寶是一位小公主，明年2月換自己要挑彌月禮了。

蔣萬安卡片內容。(圖/李明璇 提供)

剛喜獲麟兒的蔣萬安，8日父親節才在臉書分享提到，今年的父親節很特別，自己再度捲起袖子當起「全能奶爸」，無論是換尿布、餵奶，還是哄睡覺，隔了這麼多年，動作略顯生疏但已漸入佳境，「曬baby」也是不能遺漏的技能之一。

而蔣萬安也不吝和黨內同志分享喜悅，近期分送彌月禮盒給黨內宏諸如洪孟楷等多位立委、議員以及媒體圈友人。同為孕婦的李明璇今(28日)在臉書PO文表示，「謝謝蔣萬安，恭喜！收到小北鼻的彌月餅乾禮盒，一起感受到幸福洋溢的喜悅。

李明璇說，自己看到卡片中「十年的等待，得宇終於到來」這句話令她非常感動，孩子真的是來自上帝的禮物，她祝福可愛的蔣二公子，會平安快樂長大，一生充滿恩典，不僅氣宇非凡，更要承繼乃父之風。同時，李明璇也說，自己肚子裡的小寶寶是一位小公主，收到蔣萬安委員的禮盒，她能體會媽媽有多辛苦。