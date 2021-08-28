大陸女星趙薇因演出瓊瑤電視劇《還珠格格》中的小燕子一角紅遍兩岸三地，其主演多部作品近日無預警被多家影視平台下架，瘋傳已被列為劣跡藝人封殺，背後原因與她的好友阿里巴巴創辦人馬雲有關。風聲鶴唳之際，范冰冰2015年的一篇專訪也被翻出，因為她暗指某個外界認為她們彼此交情應該很好的女星，其實毫無底線，令她覺得太可怕。

范冰冰2015年為古裝劇《武媚娘傳奇》接受陸媒華西都市報專訪，被問到妳的微博關注很多人，包括張鈞甯、張庭、周海媚與林心如，但是獨獨有一個人，大家認為你們應該很好，但彼此沒有互相關注，而且零互動，這些年外界也在揣測你們關係，說說妳對這句話的感受吧。

對此范冰冰回答，有一些少時情誼在心中是不會變的，人越長大對交友也會越挑剔，其實有的時候不是不熟，是人生觀和價值觀的不同導致，這也決定人與人的遠近，「我只能說每一個人的生活、工作都是有底線的，我對交友也有自己的標準，如果一個人是毫無底線，我不會跟她交朋友，因為我覺得太可怕。」

其實趙薇、范冰冰過去數度傳出不合，對此趙薇曾向媒體駁斥傳聞，強調和范冰冰的關係沒有不好過，但的確自《還珠格格》後，和對方並沒有什麼合作機會，趙薇笑說：「畢竟都是從小一起長大的，還是非常祝福她。」