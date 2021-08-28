BNT疫苗28日下午2點開放登記，目前規劃讓12至17歲學生可優先施打，而18歲族群則被從優先施打順序中排除，對此衛福部長陳時中表示，「我們做這樣的安排也非常痛苦」，但陳時中此言一出，引起許多網友的討論和不滿，網友們更紛紛砲轟為何當初疫苗不多買一點？

指揮中心指揮官陳時中曾多次表示，將優先開放12到18歲青少年施打BNT疫苗，如今卻排除18歲民眾，另外19歲民眾至今也沒有任何疫苗可打。陳時中對此表示，18到19歲可以打AZ和莫德納，只是現在年齡還沒有輪到，「我們做這樣的安排也非常痛苦」，每個年齡層有不同的需要。

陳時中指出，一般國家都是從風險比較高的開始來打，我們也是一樣從高年齡往下打，但年輕族群在學校裡面有群聚風險，有些是為了需要生活努力在工作的人，有接觸較多人的風險，所以我們折衷，犧牲打第二劑，希望盡量把人口涵蓋做完整一點，以這樣的方向做努力。

陳時中的這番話也在PTT上引發網友討論，許多網友紛紛砲轟，「這麼痛苦不趕快滾？」、「聽你講話更痛苦」、「那你疫苗不會買多一點嗎」、「當初用心點買疫苗就沒這困擾了」、「需要給你拍拍嗎」、「就你痛苦，人民沒疫苗打沒辦法出國就不痛苦」、「不是說疫苗充足嗎？這時疫苗不足誰負責」、「文在寅去催疫苗，你們做了什麼」。

有些網友則表示，「一直插隊一直爽」、「18以下的有力人士比較多是不是」、「按年齡打不就好了，比照國外很難？」、「所以20歲以上連人都不算嗎」、「20-30表示: ...？」、「一直改，不會就照年紀嗎？高官也排隊」。