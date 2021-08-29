因應疫情重創民生，政府擬發放振興五倍券，受到各界高度的關注。為更了解民眾對五倍券的看法，藍委費鴻泰在昨天下午5點30分發出網路問卷，截至今晚9點30分，收到2163份回應意見，過半民眾認為政府發五倍券無法振興經濟，高達92.7％認為發現金較實用。

根據網路民調結果顯示，55.4％民眾認為政府發放五倍券，沒有振興經濟的效果；有92.7％表示發放現金比較實用。費鴻泰說，政府如果要真正的紓困與振興經濟，就直接發現金，不需要勞民傷財來印製五倍券，浪費公帑又不環保。

問卷詢問，若地方政府或各部會也擬加碼發放振興券（農遊劵、藝fan劵等）或現金，有近七成的人贊成加碼發放振興券或現金。

費鴻泰說，有些人表示，地方政府最好加碼現金不要農遊卷、藝fan券等，也不要用電腦網路抽獎，因為不是每人有電腦可使用，還有家中長輩不會用電腦上網抽獎，建議地方政府最好加碼現金，做事簡單做就好，才能讓人民皆大歡喜。