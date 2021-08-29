全球航運供應鏈持續混亂，隨著美國「黑色星期五」購物旺季即將來臨，西岸港口自去年疫情以來，港口一直處於大排長龍的情形，截至周五更打破2月初40艘的紀錄，在洛杉磯港和長堤港外滯留了44艘貨櫃輪。

美國財經媒體報導，從亞洲至美國西岸的船舶滯留數量，創下了自疫情爆發以來紀錄，根據洛杉磯港數據顯示，平均等待時間從8月中的6.2天上升至7.6天，不僅如此，塞港情形也波及到了卡車、鐵路等陸上運輸，導致許多貨櫃也無法有效率地送往物流中心和倉儲目的地。

此外，美國購物旺季的到來也讓業者對塞港加倍擔憂，擔心從亞洲運來的貨物無法及時到貨，零售商Dollar Tree執行長Mike Witynski表示，由於他們一名船員被檢測出陽性反應，導致船舶被大陸拒絕入港，因此往返印尼進行船員更換，而這一來一往也讓航程延誤了2個月。

不僅是美國洛杉磯港和長堤港，儘管全球第3繁忙的寧波舟山港如今已恢復營運，先前沉積的貨物開始在流動，但由於陸上運輸也受到影響，這些貨物仍需要數周的時間才能夠消化。

顧問公司GardaWorld指出，貨櫃持續短缺、越南工廠停擺，甚至是先前蘇伊士運河堵塞事件的餘波效應，這些在如今的供應瓶頸上依然持續發酵。