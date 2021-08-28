對於衛福部長陳時中回應媒體詢問時稱輝瑞BNT疫苗的標籤有一些中文跟復必泰的字樣一事，有媒體人諷刺，從頭到尾，糾結於簡體字復必泰字樣的是誰？真不知道這齣戲到底在演什麼？這鬧劇看了可笑，但人民也只能苦笑！

25日疫情記者會中，有記者問及「輝瑞BNT疫苗確定是8月底來台嗎？來台後的標籤為何？是否能接受？」陳時中回應，疫苗的標籤有一些中文，跟復必泰的字樣，經過審慎考慮，重要的是疫苗的內容物是否安全有效。

有網友指出，衛福部長陳時中於5月28日在立法院答詢時稱，「復必泰事實上是在中國代工的啊，分裝代工，分裝吧」。焦糖陳嘉行於8月9日在臉書稱，「還是有不少藍營支持者與政治人物在混淆視聽『上海復星的復必泰』=『德國原廠的BNT』」。

有媒體人在其臉書專頁《文翔政論》指出，從頭到尾，糾結於簡體字復必泰字樣的是誰？如今髮夾彎的又是誰？真不知道這齣戲到底在演什麼？

媒體人強調，折騰這麼長時間，自己拋出一堆對於復必泰的疑慮，又自己收尾說不用在意了，這段期間疫情造成的病痛跟死亡、衝擊到各行各業生計，又算什麼？

媒體人痛批，民進黨自導自演了一齣有威脅、有疑慮的陰謀，結局的英雄也是自己，「復必泰沒有問題」、「全力幫民間採購」，這鬧劇看了可笑，但人民也只能苦笑！