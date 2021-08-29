30歲袁子芸因演出日片《在車上》（Drive My Car，暫譯），成為今年唯一1位遠赴法國參加坎城影展的台灣演員。這不僅是袁子芸首次登上坎城影展，更是出道5年多來的紅毯初體驗，近日她接受本報專訪時，激動表示「因為幾乎都是第1次，難忘的事情太多了」，除在閉幕式看到導演濱口龍介上台領獎、自己參演的電影名字被唸出來時，看著轉播大哭，她說硬要選出1件最印象深刻事情的話，絕對是走進盧米埃影廳的瞬間，「感動指數最高的一刻，看到所有觀眾起立鼓掌迎接我們劇組，那種大家很期待想要看到這部電影的氛圍，最大的收穫應該就是感覺很像是幫自己的夢想充了電」。

她從小就讀雙語學校，畢業於美國加州大學聖塔芭芭拉分校，回台後擔任公關職，也有參與廣告拍攝，袁子芸很感謝當時朋友推了自己一把，讓她走上演員之路，「她看我對拍廣告也滿喜歡的，就說『如果真的想做演員的話，要把握機會，趕快做決定』，但那時候我其實已經24歲了，所以很猶豫，她又問我『老了回想起來會不會後悔』」，衝著這句話，她決定辭職當演員。而爸媽也相當支持，袁子芸說知道他們可以溝通，所以不會反對，但必須讓父母了解到她並非當作玩票性質，「那時候就約了爸爸吃飯，就像在提1個正式企劃，非常緊張，聽到他說『如果這是你想做的，爸爸會支持你』，我飯吃到一半，就忍不住跑到廁所裡偷哭」。

袁子芸首次參加坎城影展，難忘踏進盧米埃影廳的瞬間。（服裝提供／LANVIN、攝影／JOJ PHOTO）

袁子芸演藝之路上最大的貴人，就是表哥的高中同學陳妍希，現在2人更是同門師姊妹。她說雖然2人沒有真的坐下來深聊過，但發現陳妍希都一直默默地把她放在心上，不斷受到對方的幫忙，陳妍希2016年和老公陳曉在北京舉辦婚禮，為了讓袁子芸有多點曝光，便邀請她擔任伴娘，「她的婚禮算是我決定當演員後，第1次在公開場合被大家認識」，袁子芸的出道之作就是在這場婚禮上談成，還有之前試鏡某個角色時，陳妍希突然給了她1本書，「可能覺得很適合當時的我，因為書中主角的心理狀態就跟那個角色很類似」。

袁子芸（右起）2016年參加陳妍希和陳曉的婚禮。（摘自IG）

她參演的首部電影《一齣好戲》就是跟黃渤、舒淇、王寶強等大咖合作，第2部電影《在車上》又遇到了日本影帝西島秀俊，袁子芸直呼真的很幸運能夠有這樣的機會，「原本知道參與的演員有這些大明星時都倒抽一口氣，但在片場發現他們都很善良，沒什麼架子， 你有什麼樣的問題，他們也都很願意幫忙回答」。至於未來有沒有想要挑戰的電影類型，袁子芸說因為從小就念國際學校，學生時期沒穿過制服，所以想拍像是《那些年，我們一起追的女孩》那種青春校園愛情片，體驗一下穿著制服談戀愛的感覺。

袁子芸（右）首部電影《一齣好戲》幸運跟偶像舒淇合作。（摘自IG）

提到2年前拍完《大唐女法醫》後，有一陣子沒什麼工作，感到相當徬徨，一度很認真思考要離開演藝圈，「那時候看到身邊很多朋友開始有家庭，工作也到了下個階段，就覺得自己是不是卡在1個不確定未來在哪的窘境」，在接受師兄兼表演老師黃尚禾的特訓後，終於找回了對表演的熱情，「我不是科班出身，表演沒有太多的方法，他跟我分享了一些技巧，讓我可以讓自己跟角色有比較多一點連結，體驗到很多我之前從未有過的感受」，雖然最後沒有成功拿到該角色，但過程中讓她發現了自己沒有辦法放棄走這條路。

而這趟坎城之行，袁子芸看到了所有單純愛電影的人聚集在一起，也獲得了很大的能量，「做電影就是1個夢想，我覺得不管是導演、編劇或是演員，創作的路上一定會遇到很多挫折，大家為了慶祝電影來到這個地方，真的好感動」，也不忘勉勵自己繼續努力，希望能再次帶著好作品到各大國際影展。