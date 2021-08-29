奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享8/30～9/5星座運勢，射手座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺；另外雙子座事業運需要留意，天蠍座愛情運需要留意，摩羯座金錢運需要留意。從整體運勢來看，金牛座、天秤座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★

下周牡羊朋友要想辦法提升自信，要避免因信心消退，而有想走捷徑或是偷懶的想法，適時的向外求援將有效改善狀況。

▍金牛座

整體運勢★★★★★

下周金牛朋友行動力相當高，要好好把握，一直以來想做卻始終沒行動的事情，也可以安排在下周進行，將有頗大的熱情讓你延續下去喔！

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子朋友突然變得優柔寡斷，自信與動力也些微的消退，這樣的狀況也讓自己在事業上面臨了一些挑戰與阻礙，因此感到灰心，建議面對問題時可以多加嘗試不同的方法。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友則顯得忙碌許多，手邊事情開始多了起來，也因為如此讓你自己感到些許的疲憊，尤其在工作上會更加明顯。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友對自己有相當大的信心，處理事情更游刃有餘，腦筋思緒也顯得清晰許多，對於事情都相當有自己的想法，只要努力就有收穫，有機會賺取額外的財富。

▍處女座

整體運勢★★★★

處女朋友要好好把握下周的好運氣，過去的付出都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也都在下周告一個段落。

▍天秤座

整體運勢★★★★★

下周天秤朋友的生活和愛情都感到自在且無拘無束，過往束縛著你的事情，都在下周明朗許多，手邊的事情在下周也不易受到任何的阻礙，和伴侶之間的相處能感受到對方的用心。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍朋友的物質慾望提升許多，不再像過去那麼細心，讓自己停留在物質層面，也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多，愛情方面容易有表裡不一的狀況，阻礙了感情的發展。

▍射手座

整體運勢★★★★

射手朋友下周職場上出現許多選擇機會，也有接到更多案子的可能性，面對分內的事情都能靈活掌握，妥善運用自己的能力，因此感到萬分的安心，自信心也隨之提升許多。

▍摩羯座

整體運勢★★

下周摩羯朋友將是個休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力，在下周不堪負荷了，逐漸從內在的壓力轉為外在情緒與行動，建議避免不必要的支出，做好理財，否則將會產生經濟壓力。

▍水瓶座

整體運勢★★

下周水瓶朋友，對於目前環境將感到些許的無力，如果過去有不肯正視或是逃避的問題，在下周將重新面對，建議把握機會完全解決。

▍雙魚座

整體運勢★★★

下周雙魚朋友的耐性降低許多，這樣的情況也導致情緒起伏較大，造成許多狀況及問題產生，要多注意囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】