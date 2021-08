【「福德岡之場」噴發】

日本氣象廳表示,8月13日上午6點20分左右,氣象衛星捕捉到日本硫磺島以南約50公里的海底火山「福德岡之場」噴發,立即出動觀測機在90公里以外的6千公尺高空進行拍攝,並且發布警報,要求在附近航行的船隻跟飛機警戒,而根據專家說法,這是「福德岡之場」海底火山11年來首次噴發。

【增加了一個新島嶼】

日本是由6852個島嶼組成的國家,這可能都比你我想象的還要多,由於這次位在小笠原群島、硫磺島南端約50公里的「福德岡之場」火山的噴發,該國又增加了一個新島嶼。

這塊新陸地位於東京以南約1200公里(745英里)處,靠近硫磺島,它於8月13日首次亮相後,隔了兩天才被日本海上官方機構所發現,根據他們的報導,該火山向天空噴出蒸汽和氣體超過15公里(9.3英里),最終才被海岸警衛隊所辨認出這新島嶼的形狀。

福徳岡ノ場で新島確認 過去は海没、噴石に警戒

【因火山坍塌而浮出海面】

這個新的島嶼目前直徑只有1公里左右,但日本氣象廳認為,火山噴發仍在繼續,並在監測火山活動的同時,對該地區發佈了煙霧和火山灰警告,根據《福布斯》報導,預計福德岡之場的整個火山口最終可能會因為火山的岩漿庫清空並坍塌時形成凹陷而浮出海面。

如果這個新島嶼被證明是永久性的,可能就會有地緣政治爭議,它位於日本小笠原群島最南端的島嶼附近,所以會導致日本又擴大該國領土,儘管只有幾百米。

但也有專家認為這個島可能不會一直存在,這聽起來可能有點奇怪,但日本在過去就有幾次是大陸板塊出現後不久就消失的事件,以歷史來看當時在1904年、1914年和1986年官方確認的新島嶼居然一段時間後就都消失,由於海浪和洋流的侵蝕,島嶼的存在只持續了大約兩個月左右。

圖片來源:iflscience

資料來源:Katie Spalding(2021AUG 19).Japan Has A New Island Thanks To Underwater Volcano Eruption. Iflscience